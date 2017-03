Solarpark Bobitz wird nach sieben Jahren ohne Nutzung rückgebaut

Nach siebenjähriger Standzeit ohne Nutzung wird der Solarpark im mecklenburgischen Bobitz zunächst zurück gebaut.



Ein Netzeinspeisepunkt vor Ort war offenbar nicht ausreichend dimensioniert, um die erzeugte Leistung der Solarzellen in das Stromnetz einzuspeisen.



Nach einem Funktionstest der Module werden einige wieder in Bobitz aufgestellt und im Rahmen eines kleineren Solarparks betrieben werden, die Übrigen dienen zukünftig der umweltfreundlichen Energieerzeugung in Bayern.