"Orange Is the New Black"-Darstellerin heiratet Drehbuchautorin der Serie

"Orange Is the New Black"-Schauspielerin Samira Wiley hat die Drehbuchautorin der Fernsehserie, Lauren Morelli, geheiratet.



Die beiden lernten sich beim Dreh der erfolgreichen Serie kennen und gaben sich nun in Palm Springs das Ja-Wort.



Morelli sagte, ihr wurde erst während ihrer Arbeit an der Serie bewusst, dass sie lesbisch sei und trennte sich daraufhin von ihrem Ehemann.