Hamburg: Gruppenvergewaltigung in Erstaufnahmeeinrichtung

In einer Hamburger Erstaufnahmeeinrichtung soll ein siebenjähriges Mädchen missbraucht worden sein. Als Tatverdächtige wurden fünf Männer beschuldigt. Unklar sei, ob es sich bei den Männern um Besucher oder Bewohner der Einrichtung gehandelt hatte.



In der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung Albert-Einstein-Ring in Hamburg-Bahrenfeld bietet derzeit Platz für 550 Flüchtlinge. Nun ermittelt die Polizei Hamburg wegen eines Falles von schwerem sexuellen Missbrauch an einem Kind.



Die Tat ereignete sich offenbar bereits am Dienstag, 14. März, wurde aber erst Tage später bekannt. Kurz nach 19:00 Uhr wurden die Beamten alarmiert und es wurde eine Gruppenvergewaltigung an einem siebenjährigen Mädchen angezeigt.