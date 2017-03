Fußball: Bundestrainer Jogi Löw ernennt Sami Khedira zum Kapitän der Nationalmannschaft

Heute muss die deutsche Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Aserbaidschan spielen. Vor dem Spiel ernannte nun Bundestrainer Jogi Löw Sami Khedira zum Kapitän für das heutige Spiel.



Khedira sei ein "Vorbild an Einstellung, guter Kommunikator, Professionalismus, Siegermentalität", so erklärte er seine Entscheidung. Der 29-Jährige spielt derzeit beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin.



Er selbst sagte, dass er sich in der besten Phase seiner Karriere befindet und gibt sich selbstbewusst: "Ich habe bei der Mannschaft meinen Platz und das will ich noch mindestens bis zur WM im nächsten Jahr fortführen."