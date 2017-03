Schauspieler Antonio Banderas hatte einen Herzinfarkt

Bereits im Januar hatte es viele Spekulationen um Banderas Gesundheitszustand gegeben, nachdem er in eine Klinik in Südengland gebracht werden musste.



Nun bestätigte der Schauspieler die Gerüchte: "Ich habe am 26. Januar einen Infarkt erlitten, hatte aber viel Glück". Der 56-Jährige erklärte, dass ihm drei Stents eingesetzt worden seien und dass es ihm jetzt wieder gut gehe.



Banderas hatte bereits länger Probleme mit Herzrythmusstörungen. Er arbeitete jedoch stets viel und äußerte nun, dass er den Verdacht habe, dass er nun den Preis dafür bezahlen musste.