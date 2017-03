Liverpool: Gasexplosion - Zwei Tote und mehr als 30 Verletzte bei Häusereinsturz

Mindestens 32 Menschen sind beim Einsturz mehrerer Gebäude in Wirral bei Liverpool verletzt worden. Zwei Menschen starben am Sonntagmorgen an ihren schweren Verletzungen.



Polizei und Rettungskräfte gehen als Ursache von einer Gasexplosion aus, nachdem zunächst Anwohner eine Bombe oder einen Anschlag vermuteten.



Nach Augenzeugenberichten hatte eine schwere Explosion die Gebäude zum Einsturz gebracht. In einem der Häuser befand sich ein Tanzstudio.