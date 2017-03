Supermarkt klärt über die wahre Herkunft des Osterhasen auf

In wenigen Wochen heißt es wieder bunte Eier anmalen, diese für die Kinder im Grünen verstecken und die Kleinen nach den Eiern suchen lassen. Die hat ja der Osterhase für die Kleinen versteckt.



Doch wo kommt eigentlich der Osterhase her? Ein bekannter Discounter will nun in einem Film über die wahre Herkunft des Osterhasen informieren.



So sieht man, dass der Osterhase das Produkt der Liebe zwischen Huhn und Hase ist: in Aussehen eines Hasen und mit den Fähigkeiten Eier zu legen.