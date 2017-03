Fake News fallen in die Kompetenz der Landesmedienanstalten

Das vordringliche Thema der Politik, Hate Speech und Fake News, berührt auch Medieninhalte und somit den Kompetenzbereich der Landesmedienanstalten. Deren Gesamtkonferenz sprach am Mittwoch mit der Bevollmächtigten für Medien und Digitales beim Bund und in Europa, Heike Raab.



Medienanstalten zeichnet aus, dass sie staatsfern organisiert, zur Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben behördlich befugt und in der Beurteilung von Medieninhalten auch aus strafrechtlicher Sicht erfahren sind. Sie verfügen über ein breitgefächertes Medienkompetenzangebot.



Für die angemessene Reaktion auf Facebook, Twitter und Co. muss der Rundfunkstaatsvertrag deren Überwachung auf Einhaltung journalistischer Grundsätze vorsehen, brauchen Medienanstalten das Auskunftsrecht gem. § 14 Telemediengesetz, muss die Telemedienaufsicht bei Landesmedienanstalten liegen.