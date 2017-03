Berlin: Mann missbrauchte mehrere Mädchen im Internet und vermittelte sie weiter

In Berlin ist ein 36-jähriger Mann festgenommen worden. Vorgeworfen wird ihm sexueller Missbrauch von Kindern und Zwangsprostitution.



Er soll im Internet Mädchen angeschrieben haben. Dort gab er sich selbst als Mädchen aus oder gab vor, ein jüngerer Mann zu sein. Nachdem die Mädchen Vertrauen fassten, soll er sie sexuell missbraucht haben.



Weiterhin wird ihm vorgeworfen, sie nach dem Missbrauch an andere Männer im Darknet vermittelt zu haben. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Derzeit werden zahlreiche Beweismittel beschlagnahmt.