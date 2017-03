BUND geht gegen Dieselautos vor

Die Umweltorganisation BUND will gerichtlich einen Verkaufsstopp für Diesel-Fahrzeuge mit zu hohem Stickoxid-Ausstoß erzwingen. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung liegt dem Verwaltungsgericht Schleswig bereits vor.



Nach Aussage von BUND-Verkehrsexperte Jens Hilgenberg werden in Deutschland täglich 3.500 neue Euro-6-Dieselautos verkauft, die die gesetzlich vorgeschriebenen Stickoxid-Grenzwerte teils erheblich überschreiten. Um Gesundheitsgefahren abzuwenden, müsse dies gestoppt werden.



Im November hatte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg einen Antrag vom BUND abgelehnt, weil sich die Behörde für nicht zuständig erklärte.