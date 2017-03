Das sieht die Pkw-Maut konkret für Autofahrer vor

Die Abgeordneten des Bundestags haben das überarbeitete Gesetz zur Einführung einer Pkw-Maut beschlossen. In der namentlichen Abstimmung setzten sich Union und SPD mit großer Mehrheit durch.



Auch in der überarbeiteten Form bleibt das Vorhaben im In- und Ausland umstritten. Dies wurde auch in der sehr lebhaft geführten Bundestagsdebatte deutlich. Beim Koalitionspartner SPD wurde vor allem Bedenken und Zweifel geredet. Die SPD werde unter "großen Bauchschmerzen" zustimmen,



betonte SPD-Vize-Fraktionschef Sören Bartol. Seine Partei halte das Projekt zwar für unsinnig, stehe aber zur Koalition.Noch deutlicher wurde Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter, der CDU und SPD dazu aufforderte, gegen das Gesetz zu stimmen. Die Abgeordneten sollten sich schämen.