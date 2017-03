Rumänien: Jugendliche lösen mit gespieltem Attentat Panik aus

Mit einem spaßeshalber gespielten Terroranschlag haben vier Jugendliche die südrumänischen Stadt Ploiesti am Mittwochabend in Angst und Schrecken versetzt und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.



Einer der jungen Rumänen, bekleidet mit einem weißen Umhang und einem Turban, hatte vor der Kathedrale der Stadt mit einem Spielzeuggewehr aus einem Auto heraus in die Luft geschossen. Vorher hatte die Gruppe auf Englisch nach dem Weg gefragt, berichten Medien.



Beamte nahmen die Jugendlichen fest. Für den gespielten Streich müssen sie nun vor Gericht.