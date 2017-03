Ärztekammern: Mehr ärztliche Behandlungsfehler in 2016

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Behandlungsfehler nach Angaben der Ärztekammern leicht gestiegen. In insgesamt 2.245 Fällen bestätigten die Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen Behandlungsfehler. Das waren 113 mehr als noch 2015.



Wie die Bundesärztekammer (BÄK) mitteilt, betrafen die häufigsten Patienten-Beschwerden Knie- und Hüftgelenkarthrosen sowie Frakturen an Unterschenkel und Sprunggelenk.



Insgesamt ist auch die Zahl der ambulanten Behandlungsfälle gestiegen - auf knapp 700 Millionen Fälle jährlich, so die BÄK.