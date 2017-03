"Schmalbart" macht Front gegen Desinformation im Internet

Ursprünglich als Antwort auf die Deutschlandpläne der "Breitbart News" gegründet, wird "Schmalbart" auf breiterer Front gegen Desinformation im Internet aktiv. Nach dem Kick-Off im Januar in Berlin trafen sich jetzt Interessierte in Hamburg.



"Schmalbart" hat Konkretes vorzuweisen: einen Watchblog zu populistischen Online-Medien, die Kolumne "Populismus, Politik, Medien und Lagerdenken", eine fortlaufende Twitter-Aktion zur Einmischung bei Hetzkommentaren in Facebook. Eine "Faktenbank" entsteht, die Recherche ist methodisch etabliert.



Sorge bereiten nach dem Hamburger Treffen das Übermaß an Grundsatzdiskussionen und die Grüppchenbildung bei der Online-Kommunikation, die der Heterogenität der Mitstreiter geschuldet ist. Der Ausblick weist nach vorne: auf dem nächsten Treffen im Juli sollen einige Projekte finalisiert werden.