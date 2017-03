Kinderwunsch: Tausende Frauen kaufen Eizellen im Ausland

Die Zahl der Frauen, die im Ausland Eizellen kaufen, steigt offenbar stark an. Es könne davon ausgegangen werden, dass aus Deutschland mittlerweile pro Jahr mehrere Tausend Frauen im Ausland Eizellspenden in Anspruch nähmen, sagte Birgit Mayer-Lewis von der Universität Bamberg.



Gründe dafür, Eizellen zu kaufen, sind meist Unfruchtbarkeit oder ein fortgeschrittenes Alter der Frauen.



Die meisten Eizellspenden werden in Spanien, Tschechien oder Russland vorgenommen. In Deutschland ist die Spende verboten.