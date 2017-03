Whistleblowing-Boom im Finanzsektor und Behördenpannen: Grüne fordern Gesetz

Im Zuständigkeitsbereich der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Whistleblowing Konjunktur. Die BaFin-Hotline nutzten im Januar und Februar 2017 hundert Informanten, die als Arbeitnehmer verständlicherweise anonym bleiben wollten, fast so viele wie im gesamten Jahr 2016.



Ein Fall, der der Morgenpost vorliegt und bei dem es um Cum-Ex-Geschäfte in einem "mafiaähnlich organisierten Netzwerk" geht, steht beispielhaft dafür, dass es trotz der hohen Fallzahl Behörden ohne klare Zuständigkeiten gibt, hier mit der Folge, dass die Informationen genau die Falschen erreichten.



Die Grünen im Bundestag fordern nun ein Whistleblower-Gesetz. Es müsse klären, wann Insider Informationen weitergeben dürfen. Man brauche "einen verlässlichen Informationsweg, um Netzwerke des Steuerbetrugs schneller aufzudecken". Whistleblower müssen sich an eine zentrale Stelle wenden können.