Arme Finalistin!

Trauriges Ende für die schöne Erika Dorodnova (25) in der Kuppel-Show ,, Der Bachelor´´. Nach minutenlanger Erinnerungsausschweifung über die erlebten Tage , ließ Bachelor Sebastian Pannek (30) die Bombe platzen und sagte ihr das er sich nicht in sie verliebt habe.



Der Frust sitzt tief. Erika ließ die Hände des Junggesellen los , senkte ihren Blick und verließ wortlos den Raum.Der wohl schönste Abgang in der Geschichte des Bachelors.



Auch beim anschließenden Studiotreffen der Finalisten ist die Stimmung eisig. Erika wollte Antworten darauf, warum er Sie überhaupt bis ins Finale gewählt hat , wenn er sowieso keine Gefühle hatte. Nach krampfhaften Erklärungsversuchen war es auch vorbei.Erika bleibt wohl für immer Single.