Sting auf der ProWein Messe in Düsseldorf

Seine Message in a bottle ist für viele Musikfans so bekannt wie das Vater Unser. Was viele nicht wissen - inzwischen kann man diese Flaschenpost kaufen. Und trinken.



Sting besitzt zusammen mit seiner Frau ein Weingut in der Toskana - und seine Weine nennt er wie seine Lieder.



Auf der ProWein in Düsseldorf hat er seine neuesten Tropfen nicht nur vorgestellt, sondern sogar besungen.