Vermisste Studentin in Regensburg: Leichenspürhund schlägt an

Seit Samstag wird in Regensburg eine Studentin vermisst, deren Handy gestern in der Nähe der Donau gefunden wurde.



Nun hat ein Leichenspürhund dort angeschlagen, mit zwei Motorbooten wurde der Fluss bereits abgesucht.



Tauchen will man vorerst nicht: "Der Wasserpegel ist zu hoch", so die Polizei. Der Polizeihund soll weitere Hinweise aufspüren: "Wir hoffen aber immer noch, dass Malina lebt. Die Hoffnung stirbt schließlich zuletzt