Terrorattacke in London: Vier Tote und mindestens 20 Verletzte (Update)

Bei den mutmaßlich zwei Attacken am Parlament in London sind vier Menschen getötet und mindestens 20 weitere zum Teil schwer verletzt worden.



Die Polizei geht derzeit von der Terrorattacke eines Täters aus. Ein Angreifer stach einen Polizisten nieder und wurde daraufhin von Polizisten angeschossen.



Zuvor fuhr ein Auto am Parlament in eine Menschenmenge. Auf der Westminster Bridge wurden ebenfalls Passanten attackiert.