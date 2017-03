Israel nennt Nazi-Anschuldigungen an Deutschland "völlig deplatziert"

Israel hat sich nun auch zu den Nazi-Vorwürfen der Türkei gegenüber Deutschland geäußert und diese verurteilt.



"Solche Vergleiche sind völlig deplatziert", so der Sprecher des Außenministeriums in Jerusalem, Emmanuel Nachschon: "Israel ist gegen alles, was das Gedenken an den Holocaust schmälern oder ihn banalisieren könnte".



Man müsse bereits früh in der Erziehung klar machen, dass solche Vergleiche inakzeptabel sind.