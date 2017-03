Der Evangelische Kirchentag bezieht die AfD in das Miteinander-Reden ein

Anders als der Katholikentag grenzt der Evangelische Kirchentag die AfD nicht aus und füllt damit das Kirchentagsmotto "Du siehst mich" mit Leben. Es sei, so die Kirchentagspräsidentin, Aus der Au, nicht sehr christlich zu sagen, mit bestimmten Menschen redeten wir nicht.



Aus der Au erinnert auch an die Tradition der evangelischen Kirche: "Wir werden einander zuhören in reformatorischer Gelassenheit und miteinander streiten mit protestantischem Selbstverständnis." Menschenverachtende Äußerungen würden aber nicht zugelassen.



So begegnete Aus der Au bei der Programmvorstellung der Kritik, mit der geplanten Podiumsdiskussion des Berliner Landesbischofs, Markus Dröge, der Rechtsanwältin Liane Bednarz und der Vorsitzenden von "Christen in der AfD", Anette Schultner, mache der Kirchentag die Rechtspopulisten hoffähig.