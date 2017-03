Asyl für türkische Offiziere in Norwegen: Auslieferung der "Banditen" gefordert

Vier türkische Offiziere haben Asyl in Norwegen erhalten, weil sie politische Verfolgung in ihrer Heimat befürchten.



Ankara reagierte darauf mit der Forderung nach Auslieferung der "Banditen".



Die Männer hatten sich während des Putschversuchs in der Türkei und erhielten den Befehl nach Hause zu kommen. Sie weigerten sich aus Angst verhaftet zu werden. Nach eigenen Angaben haben sich nichts mit dem Umsturzversuch zu tun.