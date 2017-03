London: Vor dem Parlament ist es zu Schüssen gekommen

Vor dem britischen Unterhaus in London ist es zu Schüssen gekommen, wie Augenzeugen berichten. Es soll mehrere Verletzte geben.



Offenbar drang en Mann mit einem Messer bewaffnet in das Parlamentsgebäubde ein, Polizisten riegelten das Gelände ab.



David Lidington, der Leader of the House of Commons, teilte mit, ein Angreifer sei von der Polizei angeschossen worden.