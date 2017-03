Tierischer Fluggast: Passagier vergisst Schlange an Bord eines Pendlerfluges

Ein Passagier hat nach der Landung beim Verlassen eines Flugzeuges in Alaska vergessen, sein Haustier, eine Schlange, mitzunehmen.



Der Besitzer der Schlange hatte das 1,2 bis 1,5 Meter lange Tier nicht registrieren lassen. Er meldete den Verlust kurz nach seiner Ankunft in Anchorage.



Der Pilot des schon wieder in der Luft befindlichen Flugzeugs informierte die Passagiere, man habe eine Schlage an Bord, wisse aber deren Aufenthaltsort nicht. Ein Junge entdeckte das zusammengerollte Reptil, das schließlich in einem Plastikbeutel in der Gepäckablage den Rest des Fluges verbrachte.