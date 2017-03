China: Edelsteinschmuggel - Mann packt 1.000 Diamanten in seinen Schuh

Ein aus Hongkong kommender Mann wurde bei seiner Einreise auf das Festland beim Schmuggeln mit mehr als 1.000 Diamanten in seinen Schuhen erwischt.



Er fiel Zollbeamten auf, weil er sich auf Zehenspitzen fort bewegte. Bei der Kontrolle entdeckte man über 200 Karat schwere Diamanten unter seinen Einlagesohlen. Gegen ihn wird ermittelt.



In der Vergangenheit gab es bereits ähnliche Vorfälle in Hongkong.