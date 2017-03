München: Bekiffte und betrunkene BMW-Mitarbeiter lösen Produktionsstopp aus

Im zugedröhnten Zustand hatten zwei Angestellte bei BMW an den Bändern gearbeitet und es kam zu einem Stillstand am Band.



Die beiden Männer hatten einen Joint geraucht und zudem viel Alkohol getrunken. Vor Ende ihrer Schicht kollabierten die zwei Mitarbeiter. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.



Der angerichtete Schaden liegt in einem fünfstelligen Bereich, so ein BMW-Sprecher. Nach der "Bild"-Zeitung wurde einem der beiden gekündigt, der andere sei versetzt worden.