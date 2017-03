Berlin: Vater schlägt Zwölfjährigen krankenhausreif

In Berlin wollte ein Vater eingreifen als seine Tochter und ein Junge sich prügelten.



Dabei schlug der 31-Jährige den zwölf Jahre alten Jungen krankenhausreif, er musste am Kiefer operiert werden.



Der Mann soll das Kind geschlagen und sogar noch zugetreten haben als der Junge am Boden lag. Er wurde inzwischen festgenommen.