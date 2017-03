Kölner Politiker Ilg: Demo gegen AfD-Parteitag wertet Partei auf.

Der Kölner Kommunalpolitiker Torsten Ilg (FWK) kritisiert die Vorgehensweise diverser Bündnisse gegen Rechts die angekündigt haben, gegen den bevorstehenden Parteitag der AfD in einem Kölner Hotel protestieren zu wollen. Der FREIE WÄHLER fordert eine inhaltliche Auseinandersetzung.



So lange die AfD nicht als rechtsextrem bezeichnet werden darf, seien solche Aktionen kontraproduktiv, weil sich die Partei dadurch in einer Märtyrer-Rolle sonnen könne. Nicht der Parteitag selbst sei das Problem, sondern Inhalte und Personen der Partei. "Demokratie ist manchmal unbequem", so Ilg.



Ilg fordert die Veröffentlichung von Fakten die belegen, dass seitens der AfD vielerorts nationalistische, minderheiten-, frauen-, und homofeindliche Positionen vertreten werden und mit "rechtsradikalen Anspielungen" bewusst missverständlich gezündelt wird.