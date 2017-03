BKA plant Probebetrieb eines Programms zur Echtzeit-Gesichtserkennung

Beim BKA steht ein System kurz vor dem Probebetrieb, das in Echtzeit eine Gesichtserkennung in Überwachungsaufnahmen durchführt, das Ergebnis an eine BKA-Datenbank übermittelt, es mit vorhandenen Gesichtsbildern abgleicht und im Fall eines Treffers Alarm schlagen oder den Vorgang speichern dürfte.



Einsatzzweck soll der Kampf gegen "religiös motivierte Kriminalität" sein. Andrej Hunko, Linksfraktion im Deutschen Bundestag, durch deren Kleine Anfrage der geplante Testlauf öffentlich bekannt wurde, sieht dadurch den Datenschutz und das Prinzip der Datensparsamkeit in Gefahr.



Vor allem der Abgleich von Personen aus Videoüberwachung im öffentlichen Raum durch automatisierte Verfahren sei kritisch zu betrachten. Bisher setzt das BKA automatische Gesichtserkennung nur bei Ermittlungen nach einer Straftat ein. Eine Echtzeitüberwachung stellt ein Novum dar.