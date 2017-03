Trend zu Journalisten-Robots und sprachgesteuerten Tablets

Fünf Jahre wird es noch dauern, bis nicht mehr offensichtlich ist, ob eine News von einem Menschen verfasst wurde, denn der Text wird ebenso gut ein Produkt des Robot-Journalismus´ sein können. Nach fünf weiteren Jahren werden maschinell erstellte Texte weit verbreitet sein.



So lautet die Prognose von Stephan Scherzer, Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, anlässlich des zu Ende gehenden Digital Innovators´ Summit, dessen Fokus auf dem digitalen Wandel in der Medienbranche durch Automatisierung, selbstlernende und -schreibende Systeme sowie Robot-Journalismus liegt.



Bei der Bedienung eines Notebooks oder Tablets werden sich Menschen, die, so Scherzer, "Convenience, also Einfachheit" schätzen, über die automatische Spracherkennung freuen können. Mensch-Maschine-Kommunikation über die Maus sei kompliziert, direkter und einfacher als über Sprache gehe nicht.