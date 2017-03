Japan: Bestattungsunternehmen gibt Rabatt, wenn Senioren Führerschein abgeben

Ein japanisches Bestattungsunternehmen bietet Senioren einen Rabatt von 15 Prozent auf die Beerdigungskosten an, falls diese ihren Führerschein abgeben.



Die kuriose Idee stammt von der Polizei, denn in Japan sind durch ältere Fahrer verursachte Unfälle ein großes Problem.



"Wir wollen einen Beitrag leisten, Todesfälle bei Autounfällen zu verhindern", so Shigenori Ariga, der Sprecher des Beerdigungsunternehmens Heiankaku.