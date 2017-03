Dortmund: Bei Fahrkartenautomatensprengung stirbt ein Mann

Am Bahnhof Dortmund-Scharnhorst wurde ein Fahrkartenautomat gesprengt und bei der Detonation erlitt ein Mann tödliche Verletzungen.



Die Polizei fand nach einem Hinweis auf den lauten Knall am frühen Morgen den komplett zerstörten Automaten samt Schwerverletzten davor vor: Alle Wiederbelebungsmaßnahmen nutzen nichts.



In der Nähe nahm man einen 26-jährigen Tatverdächtigen fest. Das 31-jährige Opfer habe er gekannt und sei zufällig vorbeigekommen.