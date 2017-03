Athen: Explosive Post - Verdächtige Pakete gefunden

Die griechische Polizei hat in einem Briefzentrum bei Athen acht verdächtige Pakete abgefangen. Die Sendungen waren an Beamte und Institutionen in europäischen Ländern adressiert, teilten die Behörden mit.



In der vergangenen Woche waren bereits Pakete mit explosiven Stoffen an das Bundesfinanzministerium und das Pariser Büro des IWF geschickt worden.



Die Sendung an das IWF verletzte eine Mitarbeiterin. Eine linksextremistische griechische Gruppierung bekannte sich zu den Taten.