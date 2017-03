USA: FBI-Chef Comey äußerte sich nun zu Trumps Vorwürfen und Russland-Verbindung

In einem Ausschuss zu den Vorwürfen Donald Trumps wurde nun der FBI-Chef James Comey befragt. Auf die Frage ob das FBI auf Anweisung des Ex-Präsidenten Obama den Trump-Tower abhören ließ, antwortete Comey, dass er keine Informationen habe, die diese Vorwürfen stützen könnten.



Auch der britische GCHQ habe nichts abgehört. Auf die Frage des Vizevorsitzenden des Ausschusses, ob diese Vorwürfe lächerlicher Unsinn seien, antwortete Comey nur mit einem kurzen "Yes, Sir". Ein weiterer Punkt der Befragung betraf die Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland.



Es gäbe schon länger brodelnde Gerüchte über jene Verbindungen zu Russland. Comey bestätigte nun, dass das FBI offiziell gegen Trumps Wahlkampfteam ermittelt. Es bestehe der Verdacht das es Absprachen mit Russland gegeben habe. Es stünde fest, dass Russland sich in den Wahlkampf "eingemischt" habe.