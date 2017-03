Migranten sollen in Afrika bleiben

Gemeinsam wollen europäische und nordafrikanische Länder Migranten so früh wie möglich auf ihrem Weg nach Europa aufhalten und Schmugglern das Handwerk legen.



Dazu trafen sich am Mittwoch in Rom die Innenminister unter anderem aus Italien, Deutschland, Frankreich und Österreich mit Vertretern der Maghrebstaaten.



Aus dem Gegeneinander gilt es eine Gemeinsamkeit zu stiften, sagte Bundesinnenminister de Maiziere. Menschen aus Afrika, die sich durch Libyen auf den Weg nach Europa machen, müssen aufgehalten werden.