London: Premierministerin May - EU-Austrittsantrag am 29. März 2017

Die britische Premierministerin Theresa May will den EU-Austritt ihres Landes am 29. März offiziell einreichen. Das bestätigte ein Regierungssprecher.



Ab dem formellen Austritt haben die britische Regierung und die EU genau zwei Jahre Zeit, um die Bedingungen zu verhandeln.



EU-Ratspräsident Donald Tusk wird nach dem Antragseingang unverzüglich erste Entwürfe über Verhandlungsleitlinien an die verbliebenen 27-EU-Staaten weiter geben. Es ist das erste Mal, dass sich ein Land von der EU trennt.