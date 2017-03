Putins Russland ist Besatzungsmacht auf der Krim, so die EU

Es ist der 3. Jahrestag der Annexion der Krim durch russische Truppen. Zum 4. Jahrestag, genau am 18. März 2018 will Putin sich wieder zum Präsidenten Russlands "wählen" lassen. Es wird gleichzeitig eine Abstimmung über den Verbleib der Krim bei Russland.



Bereits heute stimmen die russischen Medien die Bevölkerung ein: Wer nicht für Putin und die "russische Krim" ist, ist ein "Vaterlandsverräter".



Das europäische Parlament ermahnt in einer Resolution Russland, seinen Verpflichtungen als Besatzungsmacht nachzukommen und die Menschenrechte der Krimbevölkerung - insbesondere der indigenen Krim-Tartaren zu schützen.