Paris: Angreifer am Flughafen konsumierte Alkohol und Drogen

Am vergangenen Samstag attackierte ein 39 Jahre alter Mann am Flughafen Orly in Frankreich eine Soldatin und entriss ihr ihr Gewehr. Der Mann musste daraufhin erschossen werden. Es wird vermutet, dass er einen Anschlag plante.



Nun fand eine Autopsie des 39-Jährigen statt. Diese ergab, dass der Mann bei der Tat wohl unter Alkohol und Drogen stand. Die Alkoholkonzentration betrug 0,93 Gramm pro Liter. Weiterhin stellte man Spuren von Kokain und Cannabis fest.



Der Vater des Mannes äußerte, dass sein Sohn zwar Alkohol und Cannabis konsumiert habe, bestreitet aber einen terroristischen Hintergrund. Auch in der Wohnung des Täters wurde Kokain aufgefunden.