Deutscher Familienverband fordert das Wahlrecht ab Geburt

Der Deutsche Familienverband hat eine Kampagne gestartet, in der er das Wahlrecht ab Geburt fordert.



"Bisher bleiben 13 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ohne Gehör, wenn es um Mitbestimmung in unserem Land geht", so die Schirmherrin der Kampagne, die frühere SPD- Familienministerin Renate Schmidt.



Die Interessen von Kindern würden in der Politik missachtet, so Schmidt, weshalb deren Eltern für ihre Kinder mitwählen sollen.