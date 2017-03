Fußball: Marco Reuß feiert Comeback wohl erst gegen FC Bayern

Das Derby gegen Schalke 04 am 1. April kommt für Dortmund-Star Marco Reuß noch etwas zu früh.



Viel wahrscheinlicher ist ein Comeback des Fußballers eine Woche später. Dr Verein will nach der Verletzungspause kein Risiko eingehen. Dann geht es gegen den FC Bayern München.



Der April wird für den BVB hart: Zwei Champions-League-Viertelfinale gegen Monaco, das Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern und sechs Liga-Spiele stehen an.