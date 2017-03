BMW-Produktionsstopp in München wegen betrunkenen und bekifften Mitarbeitern

Beim Autokonzern BMW stehen in München die Bänder still und die Produktion musste gestoppt werden.



Grund dafür sind zwei Mitarbeiter, die vollkommen betrunken uns zugekifft waren: Beide kollabierten und der Notarzt musste geholt werden, so dass das Fließband für 40 Minuten angehalten werden musste.



"Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag", so ein BMW-Sprecher zu dem Vorfall.