Vietnam: Betrunkene öffnen Ventil von Staudamm und überfluten Dörfer

Im Süden von Vietnam haben drei betrunkene Männer das Ventil eines Staudamms geöffnet und so einen beträchtlichen Sachschaden verursacht.



Insgesamt zwei Millionen Kubikmeter Wasser wurden so auf die beiden Dörfer Son Nguyen und Suoi Bac ergossen und das Wasser vernichtete unter anderem 15 Tonnen Zuckerrohr.



Man geht davon aus, dass es um einen Schaden in ca. 12.500-Euro-Höhe geht.