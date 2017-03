Türkei: Erdogan wirft Merkel persönlich "Nazi-Methoden" vor

Im Zusammenhang mit der Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in Deutschland hat Präsident Erdogan Bundeskanzlerin Merkel persönlich "Nazi-Methoden" vorgeworfen.



"Du benutzt gerade "Nazi-Methoden" gegen meine türkischen Brüder in Deutschland und die Minister" sagte er in einer Fernsehrede in Istanbul.



Im April stimmen die Türken über die Einführung eines Präsidialsystems ab, das Erdogan deutlich mehr Macht verleihen würde.