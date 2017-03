Thüringer Transparenzgesetz erst in Rot-Rot-Grüner Ressortabstimmung

Thüringen soll ein Transparenzgesetz nach Hamburger Vorbild erhalten. So wollen es die Rot-Rot-Grüne Koalition und der Landtag, der Ende März einen "Entwurf für die Fortentwicklung der Rechtslage" erwartet. Jedoch ist die Ressortabstimmung des Entwurfs des Innenministeriums (SPD) noch voll im Gange.



In Hamburg sind Senatsbehörden und Wirtschaftsbetriebe mit Senatsbeteiligung verpflichtet, Entscheidungen, Verwaltungsvorschriften, Fachanweisungen, Bauleitplanungen, Zuwendungsvergaben, Haushaltspläne sowie vom Land beauftragte Gutachten und Studien im Internet zu veröffentlichen.



Dagegen sollte in Thüringen z. B. ein Windkraftgegner für Kopien relevanter Seiten eines ornithologischen Gutachtens 286 Euro zahlen, alternativ sei eine Akteneinsicht vor Ort möglich. Dies ist kein Einzelfall, zudem können die Gebühren für die amtliche "Mühewaltung" auch deutlich höher ausfallen.