Studie: Zeitumstellung macht viele Menschen krank

Am letzten Märzwochenende werden die Uhren in Deutschland wieder auf Sommerzeit umgestellt, doch gibt es auch viele Gegner der Zeitumstellung.



So sagt Jens Acker, Chefarzt der Klinik für Schlafmedizin in Bad Zurzach, dass die Zeitumstellung den Schlafrhythmus durcheinander bringt.



Die Folge davon können Schlafstörungen sein, aber es kann auch zu gesundheitlichen Schäden kommen sowie zu Depressionen und Angststörungen. Eine Studie der DAK kommt zu dem Ergebnis, dass jeder zehnte Arbeitnehmer unter Insomnia leidet.