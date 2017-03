Zeitungsverleger vs. ARD: Streit um zu "presseähnliche" Telemedien geht weiter

Die Startseiten der ARD-Internetangebote und -Apps dürfen maximal zu einem Drittel aus Text bestehen. So sieht es jedenfalls ein "ausverhandelter Kompromissvorschlag" vor, der den Streit des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) und der ARD um die "Presseähnlichkeit" beenden sollte.



Die Intendanten lehnen den Vorschlag jedoch ab. Die ARD wertet ihn als gravierenden Eingriff in die Programmautonomie. Zudem würden mit der ebenfalls vorgesehenen Schiedsstelle die Aufsichtsgremien umgangen. Einem NDR-Bericht zufolge droht der BDZV nun mit gerichtlichen Schritten.



Den Hintergrund bildet eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln zugunsten von Zeitungsverlagen, die monierten, die "Tagesschau"-App vom 15. Juni 2011 sei zu "presseähnlich" gewesen. Mit der App trete die ARD in einen unlauteren Wettbewerb zu den kostenpflichtigen Angeboten der Zeitungshäuser.