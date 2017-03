"Deutschland im Fadenkreuz" AfD Motto für Kongress in Berlin

Laut den Aussagen führender Politiker der AfD sähen sie Defizite im Kampf gegen den Linksextremismus und Islamismus in Deutschland und weisen gleichzeitig extremistische Tendenzen von sich.



"Es gibt keine extremistischen Tendenzen in der AfD", "Es gibt vielleicht Leute, die möglicherweise ab und zu mal ihre Meinung etwas sehr akzentuiert sagen, vielleicht zu akzentuiert sagen", sagt der AfD-Vorsitzende von Berlin, Georg Pazderski am Sonnabend während des "Extremismuskongresses".



Der Bundesvorsitzende Jörg Meuthen, beklagte eine zu einseitige Extremismus Fokussierung und Pazderski wiederum warf SPD, Linken und Grünen vor, sich nicht deutlich gegen Linksextremismus abzugrenzen, da sei man zu porös.