Foodtrucks erobern Berlin

Berlin ist die Stadt der Streetfood-Bewegung Deutschlands mit einfachen, frischem und gesundem Food, mit oft regionalen Zutaten, Aber auch mit Burgern mit in Whiskey geschmortem Schweinebauch , Chicken, Pilze oder Shrimps oder Kochbanane mit Erdnussgulasch oder Tapioka-Dumplings.



In Berlin wird es immer teurer und aufwendiger einen eigenen Laden zu betreiben. Daher sehen viele in einem Truck eine Alternative, der kostengünstiger gekauft und umgebaut werden kann, um dann damit loszufahren.



Auch ist das Kochen preiswerter als in einem Restaurant, was sich auch auf die Preise auswirkt und dadurch das Essen preiswerter verkauft werden kann. Die Foodtrucks in den USA machen bis zu Hunderten Millionen Dollar Umsatz jährlich.