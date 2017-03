Schlimm: "Ich werde dir helfen" - dann tötete sie das weinende Mädchen

An den Massenmorden an den Juden nahmen viele Deutsche teil. Sie jagten und töteten kleine Kinder wie bei einem Sport.



So berichtete ein Beobachter, dass Altvater Kinder mit Süßigkeiten anlockte. Wenn die Kinder den Mund öffneten, habe sie ihnen mit einer kleinen Pistole, die sie stets dabei hatte, in den Mund geschossen.



Als ein kleines Mädchen auf die Ehefrau und Mutter Josefine Blockzukam, das weinte und um ihr Leben bettelte, sagte Block "Ich werde dir helfen". Dann griff sie das Mädchen an den Haaren, schlug es mit den Fäusten, warf es auf den Boden und trat ihm auf den Kopf, bis das Mädchen tot war.